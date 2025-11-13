Последствия российской атаки в Одесской области, фото: ГСЧС

Російські загарбники здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одещині.

Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає, — зазначили у відомстві.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок вибуху було зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа.