Последствия российской атаки в Одесской области, фото: ГСЧС

На Одесщине атака «шахедов» привела к пожару на объекте транспортной инфраструктуры (ФОТО, ВИДЕО)

13 ноя 2025, 14:23
Російські загарбники здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одещині.

Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає, — зазначили у відомстві.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок вибуху було зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа.

Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


