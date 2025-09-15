Новини
Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли пожежний автомобіль на Запоріжжі (ФОТО)

15 вер 2025, 20:56
На Запоріжжі російські загарбники обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик для ліквідації займання.

Про це сьогодні, 15 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Автівка пошкоджена. На щастя, особовий склад не постраждав, — розповіли у відомстві. — Наші хлопці рятують, а їх намагаються вбити.

Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Чернігівщині. В результаті довелося госпіталізувати чотирьох рятувальників.

Джерело: Ракурс


