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Алексей Гончаренко, фото: «РБК»

Полиция открыла производство из-за прослушивания нардепа Гончаренко

19 дек 2023, 14:03
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Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення вдома в одного з народних депутатів пристрою для прослуховування.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на коментар прес-служби Нацполіції.

Поліція Одещини розслідує кримінальне провадження за статтею 182 (порушення недоторканності приватного життя — ред.), — зазначили у поліції.

Раніше сьогодні, 19 грудня, про відкриття поліцією відповідного провадження Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідний документ.

26 листопада Гончаренко заявив про запобігання спробі встановлення у його квартирі прослуховуючого пристрою, опублікувавши у своєму Telegram-каналі відповідне відео.

За його словами, встановити «прослушку» намагався чоловік, який видавав себе за співробітника інтернет-провайдера.

Десь тиждень тому у мене зламався інтернет вдома. Я був весь тиждень в Києві, і вирішив зайнятися цим по приїзду. Але вчора без жодного виклику сам подзвонив «майстер», — зазначив нардеп. — Сьогодні він прийшов, неначе співробітник інтернет-компанії, який мав його полагодити. Але коли я подзвонив в цю компанію, виявилося, що вони нікого до мене не відправляли. Тоді я викликав поліцію.

Джерело: Олексій Гончаренко, «Укрінформ»


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