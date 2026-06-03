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Ракурс
Последствия российской атаки по Днепровскому району, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты трижды ударили по Днепровскому району — есть раненые (ФОТО)

3 июн 2026, 18:46
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Російські загарбники сьогодні, 3 червня, вдень тричі атакували Дніпровський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він зазначив, що внаслідок цих атак:

  • в одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі;
  • в іншій частині постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка у важкому стані.

Також є оддна постраждала у Дніпрі — 38-річна жінка ушпиталена в стані середньої тяжкості.

Источник: Ракурс


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