Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 липня (з 18.00 21 липня) атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Кримом та 216 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30: