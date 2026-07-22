Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 330 осіб – оборона України

Рашисти за добу втратили понад 1,3 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 433 тис. 230 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 330 осіб. Про це сьогодні, 22 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 163 танки;

24 тис. 982 бойові броньовані машини;

46 тис. 492 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 958 одиниць РСЗВ;

1 тис. 513 одиниць засобів ППО;

438 літаків;

354 гелікоптери;

1 тис. 981 наземний робототехнічний комплекс;

421 тис. 900 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 933 крилаті ракети;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

123 тис. 702 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 450 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 92 авіаудари, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 963 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 309 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 44 — із РСЗВ.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, два пункти управління та три інші важливі об'єкти російських загарбників.