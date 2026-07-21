Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215143-drony-znyschyly-gaubyci-ta-grad-okupantiv-na-dobropilskomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Добропільському напрямку українські прикордонники знищили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», а також РСЗВ БМ-21 «Град» рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 21 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.