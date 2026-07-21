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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Дрони знищили гаубиці та «Град» окупантів на Добропільському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215143-drony-znyschyly-gaubyci-ta-grad-okupantiv-na-dobropilskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Добропільському напрямку українські прикордонники знищили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», а також РСЗВ БМ-21 «Град» рашистів.
Відповідне відео сьогодні, 21 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Бійці підрозділу «Фенікс» на Добропільському напрямку знищили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», БМ-21 «Град» просто на марші, скупчення FPV-«ждунів», завдали втрат живій силі та знищили техніку противника, — вказано в описі відео.