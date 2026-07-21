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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили гаубицы и «Град» оккупантов на Добропольском направлении (ВИДЕО)

21 июл 2026, 20:36
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На Добропільському напрямку українські прикордонники знищили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», а також РСЗВ БМ-21 «Град» рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 21 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Бійці підрозділу «Фенікс» на Добропільському напрямку знищили гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», БМ-21 «Град» просто на марші, скупчення FPV-«ждунів», завдали втрат живій силі та знищили техніку противника, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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