Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні.

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

У п’ятницю, 9 січня, окупанти обстріляли територію однієї з лікарень у Дніпровському районі Херсона. Поранення дістали дві медичні працівниці. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами та контузіями. Про це керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив у Facebook.

За інформацією чиновника, цей медзаклад ворог не вперше обстрілює. А сьогоднішня атака відбулася близько 12.15. Ворожий снаряд пробив стіну одного з відділень.

Нагадаємо, 5 січня російські загарбники вдарили по одній із міських лікарень Херсона. 36-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови. А 57-річна медична працівниця дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.