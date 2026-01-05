Окупанти обстріляли одну з лікарень у Херсоні, є поранені. Фото:

Російські військові обстріляли медичний заклад у Херсоні.

У понеділок, 5 січня, загарбники вдарили по одній із міських лікарень. Внаслідок атаки постраждали двоє осіб.

36-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови. Після надання медичної допомоги потерпіла далі лікуватиметься амбулаторно. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також постраждала 57-річна медична працівниця, ка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. У момент атаки вона перебувала у приміщенні.

Нагадаємо, вночі 5 січня російські безпілотники влучили у чотириповерхову будівлю лікарні в Оболонському районі Києва. Внаслідок атаки загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Постраждали четверо осіб, двоє яких перебувають у важкому стані.