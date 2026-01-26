Армія РФ впродовж минулої доби цілеспрямовано обстрілювала Херсонську ТЕЦ. Фото:

Армія Російської Федерації все активніше обстрілює Херсонську ТЕЦ.

У неділю, 26 січня, ворог цілеспрямовано атакував Херсонську теплоелектроцентраль, застосовуючи артилерію та безпілотники. Ця ТЕЦ була єдиним об'єктом централізованого теплопостачання для десятків тисяч мешканців Херсона. Про це голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький 26 січня повідомив у Facebook.

За його словами, компанія вже з місцевою владою працює над забезпеченням населення альтернативними джерелами тепла в обласному центрі. На цьому тижні в місто доставлять додатково 950 газових обігрівачів разом із балонами. Паралельно реалізуються заходи щодо організації резервного теплопостачання.

Ситуація з теплом в Херсоні — одна з найбільш критичних. Координуємо наші дії з Урядом і місцевою владою, — написав Корецький.

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський провів спеціальний селектор щодо енергетики й заслухав доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики. Глава держави наголосив, що темпи відновлення енергетики в Україні є незадовільними й закликав діяти швидше.