Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Партизаны разведали базу спецназа РФ. Фото: «АТЕШ»

Партизаны разведали базу спецназа РФ, который охраняет Керченский мост (ФОТО)

3 ноя 2025, 16:24
999

Партизани розвідали базу спецназу Чорноморського флоту Росії, який охороняє Керченський міст.

Українська агентура спостерігала за територією 102-го окремого загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Чорноморського флоту у Костянтинівській бухті Севастополя. Цей підрозділ бере участь в охороні незаконно збудованого Кримського мосту. Про це рух опору «АТЕШ» 3 листопада повідомив у Telegram.

Агенти зафіксували переміщення гумового човна з особовим складом спецназу, котрі, ймовірно, поверталися з бойового завдання. Також було виявлено військове авто та групу військових, які супроводжували спецуру.

У ході розвідки було встановлено розташування всіх пристаней, пункту спостереження, інших човнів та автомобілів усередині бази. Ці дані вже передали Силам оборони України.

Партизани розвідали базу спецназу РФ. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали базу спецназу РФ. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали базу спецназу РФ. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали базу спецназу РФ. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали базу спецназу РФ. Фото: «АТЕШ»

Партизани розвідали базу спецназу РФ. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, нещодавно агенти провели розвідку 475-го окремого центру РЕБ Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Цей стратегічний об'єкт відіграє ключову роль у прикритті головної бази Чорноморського флоту Росії, військових аеродромів та інших стратегічних об'єктів по всьому Криму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров