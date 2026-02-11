Громадянин РФ шпигував за бійцями ССО, фото: СБУ

Ракурс

У Рівному затримали російського шпигуна, який намагався вистежити партизанське підпілля Сил спеціальних операцій (ССО).

Про це повідомляють прес-служби СБУ та Рівненської обласної прокуратури.

Зловмисником виявився 28-річний громадянин рф. У 2018−2019 роках він проходив військову службу як розвідник російської воєнної розвідки, — розповіли у спецслужбі.

За даними розслідування:

фігурант прибув до Рівного у 2021 році під виглядом пересічного жителя Красноярського краю РФ, який має українських родичів і нібито виступає проти діючого російського режиму;

під приводом допомоги Силам оборони України в протистоянні з ворогом, шпигун встановив контакт та увійшов в довіру до військовослужбовця ССО і почав збирати інформацію, що становить державну таємницю. Зокрема, наприкінці грудня минулого року почав цікавитись матеріалами щодо агентурної мережі, яка діє в інтересах України та проводить спеціальні операції на території держави агресора;

також він намагався отримати персональні дані військових ССО та передати рашистам через заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку;

затримали його у лютому, коли він фотографував документи з грифом секретності «Цілком таємно».

Військова контррозвідка СБУ викрила шпигуна, покроково задокументувала його підривну діяльність і затримала «на гарячому» на завершальному етапі спецоперації. Разом з тим, під час обшуку в фігуранта знайдено військовий формений одяг рф і документи країни-агресора, — зазначили в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.