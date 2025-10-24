Рашисти розширили перелік окупантів, яким роздають «безхазяйне житло» на ТОТ

Російські окупанти продовжують відбирати житло на ТОТ, фото: idaprikol.ru

На ТОТ Луганщини російські окупанти вирішили внести зміни до «закону» який регламентує питання використання «безхазяйних житлових приміщень» — тобто житла, власник якого не з’явився упродовж 30 діб після виявлення нерухомості

Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Наразі перелік категорій окупантів, які мають пріоритетне право на користування зазначеною нерухомістю, розширено. Додано ще дві категорії громадян: мирових суддів та співробітників апаратів судів, — розповіли в ОВА. — Раніше відповідне право отримали військові рф, співробітники російських силових структур, федеральні службовці, комунальники та окремі категорії суддів.

У Луганській ОВА зазначають, що відповідну практику «націоналізації» нерухомого майна у РФ хочуть затвердити на державному рівні — із відповідною ініціативою виступило Міністерство будівництва та ЖКГ РФ.