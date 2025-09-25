Новини
Окупанти продовжують націоналізовувати майно українців, фото: «Духовность»

Рашисти на ТОТ передають «безхазяйне житло» зрадникам, які погодилися працювати на ворога

25 вер 2025, 14:54
На Луганщині російські загарбники продовжують «націоналізовувати» нерухоме майно, яке місцеві жителі залишили, рятуючись від російської навали.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Зазначається, що так звана «народна рада лнр» внесла зміни до вигаданого нею «регіонального закону», що регулює питання використання житлових приміщень, які мали ознаки «безхазяйного» і були передані у «муніципальну власність».

Тож, відтепер серед пріоритетних категорій, хто має право отримати чужу квартиру, є федеральні службовці — особи, які зрадили Україні і погодилися працювати на ворога, — наголошують в ОВА.

Крім того, в ОВА повідомляють, що до Луганська російське військово-історичне товариство завезло «просвітницький десант» для роботи з молоддю та педагогами — 15 пропагандистів, серед яких російські журналісти, блогери та псевдоексперти у галузі військової історії, проводять зустрічі зі школярами, студентами та вчителями.

Загалом на окупованих територіях в них заплановано понад 120 тематичних лекцій, — зазначили в ОВА. — Розповідають, як вже спотворили історію і поширюють ефективні методики своєї діяльності.

