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Окупанти шукають «безгосподарче майно» у Криму, фото: РІА «Новости»

Вишукувати «безгосподарче майно» окупанти розпочали і в Криму — ЦНС

11 жов 2024, 20:32
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У тимчасово окупованому Криму місцеві гауляйтери «перейняли досвід» інших захоплених регіонів України із привласнення.


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Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для виявлення майна людей, які залишили регіон через окупацію росіяни підключили постачальників комунальних послуг та бюро інвентаризації. В разі виявлення такого майна окупанти оголошують свою адміністрацію «єдиним спадкоємцем, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що така практика, зокрема, спостерігається на півночі захопленого півострова.

Таким чином фактично ворог полює на чуже нерухоме майно. Надалі таке житло надається колаборантам, або прибувшим родинам російських гастролерів, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про злочини окупаційної влади та відповідальних за них до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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