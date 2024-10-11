Выискивать «бесхозяйственное имущество» оккупанты начали и в Крыму — ЦНСhttps://racurs.ua/n200150-vyiskivat-beshozyaystvennoe-imuschestvo-okkupanty-nachali-i-v-krymu-cns.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму місцеві гауляйтери «перейняли досвід» інших захоплених регіонів України із привласнення.
Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Для виявлення майна людей, які залишили регіон через окупацію росіяни підключили постачальників комунальних послуг та бюро інвентаризації. В разі виявлення такого майна окупанти оголошують свою адміністрацію «єдиним спадкоємцем, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що така практика, зокрема, спостерігається на півночі захопленого півострова.
Таким чином фактично ворог полює на чуже нерухоме майно. Надалі таке житло надається колаборантам, або прибувшим родинам російських гастролерів, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про злочини окупаційної влади та відповідальних за них до відповідного анонімного чат-бота.