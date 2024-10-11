Оккупанты ищут «бесхозяйственное имущество» в Крыму, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n200150-vyiskivat-beshozyaystvennoe-imuschestvo-okkupanty-nachali-i-v-krymu-cns.html

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У тимчасово окупованому Криму місцеві гауляйтери «перейняли досвід» інших захоплених регіонів України із привласнення.

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Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для виявлення майна людей, які залишили регіон через окупацію росіяни підключили постачальників комунальних послуг та бюро інвентаризації. В разі виявлення такого майна окупанти оголошують свою адміністрацію «єдиним спадкоємцем, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що така практика, зокрема, спостерігається на півночі захопленого півострова.