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Оккупанты ищут «бесхозяйственное имущество» в Крыму, фото: РИА «Новости»

Выискивать «бесхозяйственное имущество» оккупанты начали и в Крыму — ЦНС

11 окт 2024, 20:32
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У тимчасово окупованому Криму місцеві гауляйтери «перейняли досвід» інших захоплених регіонів України із привласнення.


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Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для виявлення майна людей, які залишили регіон через окупацію росіяни підключили постачальників комунальних послуг та бюро інвентаризації. В разі виявлення такого майна окупанти оголошують свою адміністрацію «єдиним спадкоємцем, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що така практика, зокрема, спостерігається на півночі захопленого півострова.

Таким чином фактично ворог полює на чуже нерухоме майно. Надалі таке житло надається колаборантам, або прибувшим родинам російських гастролерів, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про злочини окупаційної влади та відповідальних за них до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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