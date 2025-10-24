Рашисты расширили перечень оккупантов, которым раздают «бесхозное жилье» на ВОТ

Ракурсhttps://racurs.ua/
На ТОТ Луганщини російські окупанти вирішили внести зміни до «закону» який регламентує питання використання «безхазяйних житлових приміщень» — тобто житла, власник якого не з’явився упродовж 30 діб після виявлення нерухомості
Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Наразі перелік категорій окупантів, які мають пріоритетне право на користування зазначеною нерухомістю, розширено. Додано ще дві категорії громадян: мирових суддів та співробітників апаратів судів, — розповіли в ОВА. — Раніше відповідне право отримали військові рф, співробітники російських силових структур, федеральні службовці, комунальники та окремі категорії суддів.
У Луганській ОВА зазначають, що відповідну практику «націоналізації» нерухомого майна у РФ хочуть затвердити на державному рівні — із відповідною ініціативою виступило Міністерство будівництва та ЖКГ РФ.
Законопроект вже затверджений відповідною урядовою комісією. Після його прийняття нерухомість, яка, на думку загарбників, матиме ознаки безхазяйного, визнаватиметься власністю регіону або діючих на його території муніципальних утворень. Це житло можна буде надавати у якості службового військовим рф, поліціантам, чиновникам, — зазначили в ОВА.