Армія РФ у листопаді окупувала 505 кв. км української території.

Минулого місяця російські військові змогли просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — на цьому напрямку зафіксовано 40% всіх просувань, при чому на відтинок від Гуляйполя до Оріхового припадає всього 16% штурмових дій. Про це аналітичний проект DeepState 1 грудня повідомив у Telegram.

У жовтні 20 АК отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем, про які ми писали раніше, — йдеться у повідомленні.

За словами експертів, важкою є ситуація у районі Покровська-Мирнограду, на який припадає 32.5% всіх російських атак. У Покровську та поблизу міста загарбники зайняли 35 кв. км, а у районі Мирнограду 21.5 кв. км. Загалом це 56.5 кв. км, що становить всього 11% від всіх просувань.

Також ворог активізувався поблизу Сіверська та в районі Одрадне-Амбарне. Там ймовірно частина просувань взагалі відбувалася в кінці жовтня.

Загалом у минулому місяці окупанти провели 5 тис. 990 штурмових дій — з листопада 2025 року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник.

Нагадаємо, 27 листопада військово-аналітичний проект DeepStateзаявив, що армія Російської Федерації просунулася в Запорізькій області. Ворог зміг окупувати село Зелений Гай, а також просунувся поблизу Високого та Яблукового, які розташовані трохи південніше і північніше захопленого населеного пункту.