РФ оккупировала три украинских села. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n210672-rossiya-okkupirovala-tri-sela-v-doneckoy-i-zaporojskoy-oblastyah-deepstate.html

Ракурс

Російська армія змогла просунутися у Донецькій та Запорізькій областях.

Ворожі війська повністю зайняли села Балаган Гродівської громади Покровського району Донецької області, Солодке та Затишшя Гуляйпільської громади Пологівського району Запорізької області. Крім того, противник просунувся у міській забудові Покровська, а також поблизу сусіднього села Новоекономічне та біля Гуляйполя. Про це OSINT-проект DeepState 3 грудня повідомив у Telegram.

Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, а також просунувся у Покровську, поблизу Новоекономічного та Гуляйполя, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні раніше угруповання військ «Схід» інформувалося, що станом на ранок 3 грудня українські військові забезпечують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську і Мирнограді, де тривають бої.

Нагадаємо, 2 грудня експерти DeepState інформували, що армія Російської Федерації змогла просунутися на Донбасі й окупувала Козацьке в Донецькій області. Також противник вчора просунувся у Покровську, Мирнограді, поблизу Шахового, Миколаївки та Кам’янського.