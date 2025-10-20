Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карта боевых действий в Украине: DeepState

Армия РФ продвинулась в Купянске и Волчанске — DeepState

20 окт 2025, 16:25
999

Російська армія змогла просунутись на кількох ділянках фронту в Україні.

Зафіксоване просування ворога у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це 20 жовтня аналітики української OSINT-спільноти DeepState поінформували у Telegram.

Заявляється, що загарбники просунулися в Куп’янську й Вовчанську у Харківській області. Також противник зумів пройти вперед у селі Плавні Василівського району Запорізької області, поблизу Торецька в Бахмутському районі Донецької області та села Біла Гора Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області. Також уточнено лінію зіткнення у Дачному Дніпропетровської області.

Карта бойових дій в Україні: DeepState

Карта бойових дій в Україні: DeepState

Карта бойових дій в Україні: DeepState

Карта бойових дій в Україні: DeepState

Карта бойових дій в Україні: DeepState

Нагадаємо, 15 жовтня аналітики DeepState заявляли, що росіяни окупували село Мирне, селище Перебудова та село Комар на Новопавлівському напрямку. Також тоді противник просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров