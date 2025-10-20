Карта бойових дій в Україні: DeepState

Російська армія змогла просунутись на кількох ділянках фронту в Україні.

Зафіксоване просування ворога у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це 20 жовтня аналітики української OSINT-спільноти DeepState поінформували у Telegram.

Заявляється, що загарбники просунулися в Куп’янську й Вовчанську у Харківській області. Також противник зумів пройти вперед у селі Плавні Василівського району Запорізької області, поблизу Торецька в Бахмутському районі Донецької області та села Біла Гора Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області. Також уточнено лінію зіткнення у Дачному Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 15 жовтня аналітики DeepState заявляли, що росіяни окупували село Мирне, селище Перебудова та село Комар на Новопавлівському напрямку. Також тоді противник просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки.