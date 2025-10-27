Армія РФ просунулася на Харківщині та Дніпропетровщині. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n209918-armiya-rf-prosunulasya-na-harkivschyni-ta-dnipropetrovschyni-deepstate.html

Ракурс

Російська окупаційна армія змогла взяти під контроль нові території Дніпропетровщини та Харківщини.

Загарбники просунулися поблизу Одрадного в Харківській області, а також Вишневого та Злагоди в Дніпропетровській області. Крім того, село Никанорівка Донецькій області перебуває у напівоточенні ворога. Про це проект DeepState 27 жовтня повідомив у Telegram.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що минулої доби на фронті сталося 118 бойових зіткнень. На Покровському напрямку захисники зупинили 34 штурмові дії, а на Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції Сил оборони. По 14 атак було зафіксовано на Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Також тривали бої на Північно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, 20 жовтня в DeepState російські окупанти просунулися у селі Плавні Василівського району Запорізької області, поблизу Торецька в Бахмутському районі Донецької області та села Біла Гора Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.