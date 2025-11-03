Ракурсhttps://racurs.ua/
США готуються провести нові ядерні випробування, які можуть відбутися упродовж наступних кількох днів.
Американські військові можуть запустити міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без ядерного боєзаряду. Запуск озброєння заплановано між 5 та 6 листопада з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Очікується, що ракета досягне полігону на Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану. Про це повідомив американський журнал Newsweek.
Зазначається, що це запуск може відбутися після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 жовтня наказав відновити ядерні випробування.
У кінці вересня американці запустили чотири балістичні Trident II D5 Life Extension без ядерного боєзаряду з підводного човна в Атлантичному океані біля штату Флорида.
Нагадаємо, в липні 2025 року Сполучені Штати Америки, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії — її перевезли літаком, який летів з увімкненим транспондером.
Джерело: Newsweek