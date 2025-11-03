Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США в ноябре начнут испытания ядерного оружия. Фото:

США готовят испытание ядерного оружия — названа дата пуска ракеты

3 ноя 2025, 19:24
999

США готуються провести нові ядерні випробування, які можуть відбутися упродовж наступних кількох днів.

Американські військові можуть запустити міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без ядерного боєзаряду. Запуск озброєння заплановано між 5 та 6 листопада з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Очікується, що ракета досягне полігону на Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану. Про це повідомив американський журнал Newsweek.

Зазначається, що це запуск може відбутися після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 жовтня наказав відновити ядерні випробування.

У кінці вересня американці запустили чотири балістичні Trident II D5 Life Extension без ядерного боєзаряду з підводного човна в Атлантичному океані біля штату Флорида.

Нагадаємо, в липні 2025 року Сполучені Штати Америки, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії — її перевезли літаком, який летів з увімкненим транспондером.

Джерело: Newsweek

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров