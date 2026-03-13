США усилят свою военную группировку на Ближнем Востоке.

США посилять своє військове угруповання на Близькому Сході.

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування, яке відповідає за американські війська на Близькому Сході, щодо відправки експедиційного підрозділу. Зазвичай це угруповання налічує близько 5 тис. військовослужбовців. У складі підрозділу будуть американські військовослужбовці та військові кораблі. Про це повідомило видання Wall Street Journal.

Таке рішення Вашингтону може бути пов’язане із посиленням атак Ірану на Ормузьку протоку. Через ці обстріли судна не можуть повноцінно використовувати цей стратегічний морський шлях.

Видання пише, що рішення про перекидання додаткових сил на Близький Схід у Вашингтоні ухвалили після того, як над західною частиною Іраку збили американський літак-заправник KC-135, внаслідок чого загинули шість американських військових. Гегсет після цього заявив, що до іранського режиму «не буде пощади».

Як відомо, Ормузька протока є одним із найважливіших водних шляхів на Близькому Сході. Через неї проходить близько третини світової нафтової торгівлі та більше чверті торгівлі зрідженим газом. Щомісяця там з’являється близько 3 тис. суден.

Нагадаємо, нещодавно Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що європейські та арабські держави можуть отримати «повне право і свободу» користуватися Ормузькою протокою, якщо розірвуть дипломатичні відносини з Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем.

Джерело: Wall Street Journal