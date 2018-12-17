Стало відомо, яким буде новий офіс Google за 1 млрд доларів

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Google побудує в Нью-Йорку офіс за 1 млрд доларів. Фото: Built In Colorado
Стало відомо, яким буде новий офіс Google за 1 млрд доларівhttps://racurs.ua/ua/n115766-stalo-vidomo-yakym-bude-novyy-ofis-google-za-1-mlrd-dolariv.htmlRacurs.ua
Компанія «Гугл» (Google) має намір побудувати в Нью-Йорку новий офіс. Це будівництво за попередніми розрахунками коштуватиме не менше 1 млрд дол. Про це розповіла у своєму блозі фіндиректор Google Рут Порат.
Вона також розповіла деякі подробиці про новий офіс. Його площа становитиме майже 160 тис. кв. м. Компанія планує переїхати в цей офіс вже в 2020 році, до того часу також повинно завершитися будівництво Google Hudson Square.
Порат наголосила, що за допомогою останніх інвестицій у Google Chelsea та Google Hudson Square компанія зможе удвічі збільшити кількість співробітників у Нью-Йорку протягом наступних 10 років. Досягеннями цього року вона назвала відкриття нових офісів та центрів обробки даних у Детройті, Боулдері, Лос-Анджелесі, Теннессі та Алабамі.
Нагадаємо, що в Росії компанію Google оштрафували за неприєднання до державної системи інтернет-цензури. Про наміри оштрафувати Googleі порушення у зв’язку з цим відповідної адміністративної справи в «Роскомнадзорі» заявляли ще наприкінці листопада.