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Ракурс
Google побудує в Нью-Йорку офіс за 1 млрд доларів. Фото: Built In Colorado

Стало відомо, яким буде новий офіс Google за 1 млрд доларів

17 гру 2018, 22:35
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Компанія «Гугл» (Google) має намір побудувати в Нью-Йорку новий офіс. Це будівництво за попередніми розрахунками коштуватиме не менше 1 млрд дол. Про це розповіла у своєму блозі фіндиректор Google Рут Порат.

Вона також розповіла деякі подробиці про новий офіс. Його площа становитиме майже 160 тис. кв. м. Компанія планує переїхати в цей офіс вже в 2020 році, до того часу також повинно завершитися будівництво Google Hudson Square.

Порат наголосила, що за допомогою останніх інвестицій у Google Chelsea та Google Hudson Square компанія зможе удвічі збільшити кількість співробітників у Нью-Йорку протягом наступних 10 років. Досягеннями цього року вона назвала відкриття нових офісів та центрів обробки даних у Детройті, Боулдері, Лос-Анджелесі, Теннессі та Алабамі.

Нагадаємо, що в Росії компанію Google оштрафували за неприєднання до державної системи інтернет-цензури. Про наміри оштрафувати Googleі порушення у зв’язку з цим відповідної адміністративної справи в «Роскомнадзорі» заявляли ще наприкінці листопада.

Джерело: Ракурс


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