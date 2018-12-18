Алкогольная зависимость. Фото: vsizalejnosti.in.ua

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Дети алкоголезависимыхродителей чаще выбирают себе вторую половинку среди пьющих. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Addiction.

Автор Джессика Сальваторе утверждает, что гены — наиболее важный фактор того, что проблемы с алкоголем у родителей могут влиять на риск возникновения тех же проблем у их детей. Также исследователи не исключают и фактор социальной среды.

Ученые провели исследование, которое основано на данных юридических и медицинских реестров, в которых содержится подробная информация о 1 млн 170 тыс. человек, рожденных в Швеции между 1965 и 1975 годами. Исследователи узнали, что употребление алкоголя родителями повышает вероятность того, что их дети поженятся молодыми, а в партнеры возьмут лиц, которые тоже имеют проблемы с алкоголем.

«Исследования установили, что выбор партнера играет большую роль у человека, который имеет проблемы с алкоголем. Нам удалось установить, что и выбор мужа или жены неслучаен и связан с отцовским фактором», — заявляет Джессика Сальваторе.

По информации ученых, этот эффект усиливается, если от расстройств, связанных с употреблением алкоголя, страдают оба родителя.

Напомним, исследователи выяснили, что люди, которые живут в холодном климате и не имеют доступа к необходимому количеству солнечного света, склонны употреблять больше алкоголя.