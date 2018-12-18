Алкогольна залежність. Фото: vsizalejnosti.in.ua

https://racurs.ua/ua/n115821-dity-pytuschyh-batkiv-chastishe-obyraut-sobi-v-paru-alkogolezalejnyh-vcheni.html

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Діти алкоголезалежних батьків частіше обирають собі другу половинку серед питущих осіб. Про це повідомляє Naked Science із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Addiction.

Автор Джессіка Сальваторе стверджує, що гени — найбільш важливий чинник того, що проблеми з алкоголем у батьків можуть впливати на ризик виникнення тих же проблем у їхніх дітей. Також дослідники не виключають і фактор соціального середовища.

Вчені провели дослідження, яке засноване на даних юридичних і медичних реєстрів, в яких міститься детальна інформація щодо 1 млн 170 тис. осіб народжених у Швеції між 1965 і 1975 роком. Дослідники дізналися, що вживання алкоголю батьками підвищує ймовірність того, що їхні діти одружаться молодими, а в партнери візьмуть особу, яка теж має проблеми з алкоголем.

«Дослідження встановили, що вибір партнера грає велику роль у людини, яка має проблеми із алкоголем. Нам вдалося встановити, що й вибір чоловіка або дружини невипадковий і пов’язаний з батьківським фактором», — заявляє Джессіка Сальваторе.

За інформацією вчених, цей ефект посилюється, якщо від розладів, пов’язаних з вживанням алкоголю, страждають обоє батьків.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, що люди, які мешкають у холодному кліматі та не мають доступу до необхідної кількості сонячного світла, схильні вживати більше алкоголю.