Санкции против Азарова отменены. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n115911-sankcii-protiv-azarova-otmeneny-sud-evrosouza.html

Racurs.ua

Сегодня, 20 декабря, были отменены санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова. Такое решение приняла четвертая палата суда Европейского Союза. Решение суда уже обнародовано на его официальном сайте.

Суд аннулировал решение Совета Евросоюза от 5 марта 2015 года, которым были внесены изменения в предыдущее решение относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и учреждений учитывая ситуацию в Украине. Изменения были внесены именно в той части, которая касается санкций против Азарова.

Суд обязал Раду Евросоюза возместить расходы адвокатам Азарова на всех этапах судебного разбирательства их ходатайства.

Напомним, что суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Азарова. Об этом заявлял генпрокурор Юрий Луценко.