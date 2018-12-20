Журналиста Der Spiegel уволили за придуманные цитаты в статьях

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Журналиста уволили за придуманные цитаты в статьях. Фото: keddr.com
Журналиста Der Spiegel уволили за придуманные цитаты в статьяхhttps://racurs.ua/n115917-jurnalista-uvolili-za-pridumyvanie-citat-v-statyah.htmlRacurs.ua
Уволен немецкий журналист Клаас Релотиус, который придумывал несуществующие детали и цитаты для своих материалов. Тот факт, что журналист обманывает читателей, был обнаружен после проведения внутреннего расследования в журнале Der Spiegel.
По словам самого Релотиуса, он опубликовал придуманные им цитаты по крайней мере в 14 статьях. В официальном заявлении издания говорится, что журналист вносил в свои материалы цитаты героев, с которыми на самом деле никогда не общался, сообщает «ВВС Україна».
Толчком к внутреннему расследованию стали сомнения коллеги Релотиуса, с которым он работал над материалом. По мнению другого журналиста издания, Релотиус привел в материале данные, не соответствующие действительности.
С 2011 года в печатной версии Der Spiegel вышли по меньшей мере 60 текстов этого журналиста. В издании такую ситуацию назвали самой низкой точкой падения за всю 70-летнюю историю журнала.
Журналист признал свою вину, согласился с увольнением и извинился перед читателями.
Как ранее сообщал «Ракурс», журнал Time назвал человеком года убитого журналиста Джамала Хаштогги, которого расчленили на территории консульства Саудовской Аравии в Турции.