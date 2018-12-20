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Ракурс
Журналиста уволили за придуманные цитаты в статьях. Фото: keddr.com

Журналиста Der Spiegel уволили за придуманные цитаты в статьях

20 дек 2018, 15:51
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Уволен немецкий журналист Клаас Релотиус, который придумывал несуществующие детали и цитаты для своих материалов. Тот факт, что журналист обманывает читателей, был обнаружен после проведения внутреннего расследования в журнале Der Spiegel.

По словам самого Релотиуса, он опубликовал придуманные им цитаты по крайней мере в 14 статьях. В официальном заявлении издания говорится, что журналист вносил в свои материалы цитаты героев, с которыми на самом деле никогда не общался, сообщает «ВВС Україна».

Толчком к внутреннему расследованию стали сомнения коллеги Релотиуса, с которым он работал над материалом. По мнению другого журналиста издания, Релотиус привел в материале данные, не соответствующие действительности.

С 2011 года в печатной версии Der Spiegel вышли по меньшей мере 60 текстов этого журналиста. В издании такую ситуацию назвали самой низкой точкой падения за всю 70-летнюю историю журнала.

Журналист признал свою вину, согласился с увольнением и извинился перед читателями.

Как ранее сообщал «Ракурс», журнал Time назвал человеком года убитого журналиста Джамала Хаштогги, которого расчленили на территории консульства Саудовской Аравии в Турции.

Источник: Ракурс


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