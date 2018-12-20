Журналіста Der Spiegel звільнили за вигадані цитати у статтях

Журналіста звільнено за вигадування цитат у статтях. Фото: keddr.com

https://racurs.ua/ua/n115917-jurnalista-zvilneno-za-vygaduvannya-cytat-u-stattyah.html

Racurs.ua

Звільнено німецького журналіста Клаас Релотіус, який вигадував неіснуючі деталі та цитати для своїх матеріалів. Той факт, що журналіст обманює читачів, було виявлено після проведення внутрішнього розслідування у журналі Der Spiegel.

За словами самого Релотіуса, він опублікував вигадані ним цитати щонайменше в 14 статтях. В офіційній заяві видання йдеться, що журналіст вносив у свої матеріали цитати героїв, з якими насправді ніколи не спілкувався, повідомляє «ВВС Україна».

Поштовхом до внутрішнього розслідування стали сумніви колеги Релотіуса, з яким він працював над матеріалом. На думку журналіста видання, Релотіус навів у матеріалі дані, що не відповідають дійсності.

З 2011 року в друкованій версії Der Spiegel вийшло щонайменше 60 текстів цього журналіста. У виданні таку ситуацію назвали найнижчою точкою падіння за всю 70-річну історію журналу.

Журналіст визнав свою провину, погодився зі звільнення та вибачився перед читачами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», журнал Time назвав людиною року вбитого журналіста Джамала Хаштоггі, якого розчленували на території консульства Саудівської Аравії у Туреччині.