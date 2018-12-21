Врачебная ошибка обернулась бесплодием для двухлетнего британца

В Великобритании медики по ошибке сделали бесплодным двухлетнего мальчика. Фото: zdorovye-lyudi.ru

https://racurs.ua/n115990-v-velikobritanii-mediki-po-oshibke-sdelali-besplodnym-dvuhletnego-malchika.html

Racurs.ua

В Великобритании медики случайно кастрировали ребенка, сделав операцию на здоровых тестикулах.

В Бристольском королевском госпитале, где медики искалечили 2-летнего мальчика, заявили, что уже проводят внутреннее расследование, передает «ВВС Україна».

Отмечается, что в начале этой недели во время планового осмотра врачи заметили у ребенка крипторхизм (неопущение одного из яичек в мошонку). Ребенку назначили операцию, чтобы исправить эту проблему. Медики утверждали, что операция является абсолютно безопасной для организма малыша и займет не более получаса. Родители согласились на проведение хирургического вмешательства.

Через полтора часа после начала операции к ним вышел хирург, менеджер клиники и консультанты, которые сообщили, что она была неудачной. Им объяснили, что хирург установил камеру в неправильном направлении и провел операцию на здоровом яичке ребенка. В результате этой ошибки мальчик в будущем не сможет иметь детей.

Руководство клиники извинилось за допущенную ошибку и пообещало способствовать расследованию этого трагического инцидента.