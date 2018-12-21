Лікарська помилка призвела до безпліддя у дворічного британця

У Великій Британії медики через свою помилку зробили безплідним дворічного хлопчика. Фото: zdorovye-lyudi.ru

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У Великій Британії медики випадково кастрували дитину, зробивши операцію на здорових тестикулах.

У Брістольському королівському госпіталі, де медики скалічили 2-річного хлопчика, заявили, що вже проводять внутрішнє розслідування, передає «ВВС Україна».

Зазначається, що на початку цього тижня під час планового огляду лікарі помітили у дитини кріпторхизм (неопущення одного з яєчок у мошонку). Дитині призначили операцію, щоб виправити цю проблему. Медики запевняли, що операція є абсолютно безпечною для організму малюка і триватиме не більше півгодини. Батьки погодилися на проведення хірургічного втручання.

Через півтори години після початку операції до них вийшов хірург, менеджер клініки і консультанти, які повідомили, що вона була невдалою. Їм пояснили, що хірург встановив камеру у неправильному напрямку і провів операцію на здоровому яєчку дитини. Внаслідок цієї помилки хлопчик у майбутньому не зможе мати дітей.

Керівництво клініки вибачилося за допущену помилку і пообіцяло сприяти розслідуванню цього трагічного інциденту.