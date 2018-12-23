Большое космическое ограбление: ученые «лишили» Марс больших запасов метана

Планета Марс, фото: PxHere

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Предварительные оценки ученых о возможности наличия на Марсе значительного количества метана в атмосфере — одного из свидетельств существования жизни, могут оказаться ошибочными.

В 2003 году ученые из космического центра Goddard NASA впервые обнаружили следы метана в атмосфере Марса. Это открытие было подтверждено годом позже аппаратом ESA Mars Express, сообщает издание Science Alert.

В декабре 2014 года марсоход Curiosity зафиксировал десятикратный всплеск количества метана в районе горы Шарп, а впоследствии обнаружил доказательства того, что Марс имеет сезонный метановый цикл, пик которого приходится на конец летнего периода.

Это открытие считалось одним из самых важных доказательств наличия метана на планете.

Однако на прошлой неделе американские и европейские астрономы на заседании съезда Американского геофизического союза объявили, что результаты анализа данных, собранных спектрометрами космического аппарата ESA ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), указывают на отсутствие следов метана в атмосфере Марса.

Ученые исследовали влияние масштабной пылевой бури 2018 года на состав атмосферы Красной планеты.

Одной из главных целей миссии зонда TGO, который вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году, было сканирования атмосферы планеты на признаки метана. Эту задачу осуществляли два орбитальных спектрометра — NOMAD и Suite Atmospheric Chemistry (ATS) — предназначенные для обнаружения метана в очень низких концентрациях.

Учитывая чувствительность этих инструментов, научная группа была уверена, что поскольку в атмосфере Марса был найден метан, NOMAD и ATS смогут обнаружить. Тем не менее первые результаты исследования не обнаружили признаков метана даже в минимальной концентрации 50 частей на триллион.

Конечно, команда исследователей еще будет дальше обрабатывать полученные данные, и необходимо осуществить и другие сканирования атмосферы, прежде чем эти результаты можно будет считать окончательными. И с учетом многих предыдущих случаев обнаружения метана, маловероятно, что все остальные результаты были ошибочными.

Как и существование жизни на Марсе, вопрос об «отсутствующем метане», вероятно, на неопределенное время будет оставаться тайной.

Возможно, метан просачивается из марсианского грунта, а не образуется в атмосфере, что делает его обнаружения марсоходом более легким, чем орбитальными аппаратами, такими как TGO.

Напомним, недавно на поверхность Марса опустился космический зонд InSight.