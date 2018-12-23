Велике космічне пограбування: учені «позбавили» Марс великих запасів метану

Планета Марс, фото: PxHere

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Попередні оцінки вчених щодо можливості наявності на Марсі значної кількості метану в атмосфері — одного зі свідчень існування життя, можуть виявитися помилковими.

У 2003 році вчені з космічного центру Goddard NASA вперше виявили сліди метану в атмосфері Марса. Це відкриття було підтверджене роком пізніше апаратом ESA Mars Express, повідомляє видання Science Alert.

У грудні 2014 року марсохід Curiosity зафіксував десятикратний сплеск кількості метану в районі гори Шарп, а згодом виявив докази того, що Марс має сезонний метановий цикл, пік якого припадає на кінець літнього періоду.

Це відкриття вважалося одним із найбільш важливих доказів наявності метану на планеті.

Однак минулого тижня американські та європейські астрономи на засіданні цьогорічного з’їзду Американського геофізичного союзу оголосили, що результати аналізу даних, зібраних спектрометрами космічного апарату ESA ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), вказують на відсутність слідів метану в атмосфері Марса.

Вчені досліджували вплив масштабної пилової бурі 2018 року на склад атмосфери Червоної планети.

Однією з головних цілей місії зонду TGO, який вийшов на орбіту навколо Марса в 2016 році, було сканування атмосфери планети на ознаки метану. Це завдання здійснювали два орбітальні спектрометри — NOMAD і Suite Atmospheric Chemistry (ATS) — призначені для виявлення метану в дуже низьких концентраціях.

Враховуючи чутливість цих інструментів, наукова група була впевнена, що оскільки в атмосфері Марса був знайдений метан, NOMAD і ATS зможуть його виявити. Тим не менш, перші результати дослідження не виявили ознак метану навіть у мінімальній концентрації 50 частин на трильйон.

Звичайно, команда дослідників ще оброблятиме отримані дані, і необхідно здійснити й інші сканування атмосфери, перш ніж ці результати можна буде вважати остаточними. І з урахуванням багатьох попередніх випадків виявлення метану, малоймовірно, що всі інші результати були помилковими.

Як і існування життя на Марсі, питання про «відсутній метан», ймовірно, на невизначений час залишатиметься таємницею.

Можливо, метан просочується з марсіанського ґрунту, а не утворюється в атмосфері, що робить його виявлення марсоходом значно легшим, ніж орбітальними апаратами, такими як TGO.

Нагадаємо, нещодавно на поверхню Марса опустився космічний зонд InSight.