Макрон требует от Путина немедленного освобождения военнопленных украинских моряков

Макрон требует немедленно освободить украинских моряков / Фото: ИнформБюро

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Racurs.ua

Президент Франции Эмманюэль Макрон требует от главы Кремля Владимира Путина немедленно освободить захваченных военными России в Керченском проливе украинских моряков и корабли ВМС Украины.

Как сообщили в Елисейском дворце со ссылкой на телефонный разговор лидеров стран, Макрон также поздравил достигнутую 27 декабря договоренность о прекращении огня и призвал соблюдать ее полностью и постоянно, пишет «Радио Свобода».

Ранее сегодня свою версию разговора с Макроном обнародовал Кремль. У Путина утверждают, что Париж и Москва продолжили «обмен мнениями о внутриукраинском кризисе с учетом украинской провокации в Керченском проливе».

Напомним, что генсек НАТО объяснил, с какой целью Россия атаковала украинские корабли в Азовском море.

Ранее Генпрокуратура опубликовала поминутную реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября. Тогда Россия заблокировала попытку кораблей ВМС Украины добраться в порты Азовского моря. Оккупанты закрыли проход через Керченский пролив танкером, который якобы сел на мель. Когда украинские моряки, осознав, что столкнулись с российской провокацией, попытались вернуться в Одессу, их обстреляли и захватили в плен российские военнослужащие. Во время этого инцидента несколько украинских военных были ранены.