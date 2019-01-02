Макрон вимагає від Путіна негайно звільнити військовополонених українських моряків

Макрон вимагає негайно звільнити українських моряків / Фото: ИнформБюро

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Президент Франції Емманюель Макрон вимагає від очільника Кремля Володимира Путіна негайно звільнити захоплених військовими Росії у Керченській протоці українських моряків та кораблі ВМС України.

Як повідомили в Єлисейському палаці з посиланням на телефонну розмову лідерів країн, Макрон також привітав досягнену 27 грудня домовленість щодо припинення вогню і закликав дотримуватися її повністю та постійно, пише «Радіо Свобода».

Раніше сьогодні свою версію розмови з Макроном оприлюднив Кремль. У Путіна стверджують, що Париж та Москва продовжили «обмін думками щодо внутрішньоукраїнської кризи з урахуванням української провокації в Керченській протоці».

Нагадаємо, що генсек НАТО пояснив, з якою метою Росія атакувалаукраїнські кораблі в Азовському морі.

Раніше Генпрокуратура опублікувала похвилинну реконструкцію подій у Керченській протоці 25 листопада. Тоді Росія заблокувала спробу кораблів ВМС України дістатися портів Азовського моря. Окупанти закрили прохід через Керченську протоку танкером, який нібито сів на мілину. Коли українські моряки, усвідомивши, що зіткнулися з російською провокацією, спробували повернутися до Одеси, їх обстріляли та захопили в полон російські військовослужбовці. Під час цього інциденту кілька українських військових були поранені.