Катаются на скейтбордах и жонглируют: в Японии монахи устроили флешмоб в кимоно (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116450-katautsya-na-skeytbordah-i-jongliruut-v-yaponii-monahi-ustroili-fleshmob-v-kimono-video.htmlRacurs.ua
Видео с японскими монахами, которые выполняют различные активности в кимоно, заполнили сеть. Этот флешмоб буддистская община запустила после того, как одного из монахов полиция оштрафовала за вождение в кимоно.
На видео монахи в традиционном наряде выполняют разные трюки: от прыжков на скакалке и жонглирования до езды на скейтборде. Цель этих видео — продемонстрировать, что традиционный халат кимоно не препятствует активной жизни, сообщает «ВВС Україна».
Отметим, что в сентябре 2018 года полиция остановила монаха, который управлял машиной в кимоно. Полицейские считают, что управление автомобилем в таком виде могло снизить безопасность вождения. Однако буддистский монах отказался уплатить штраф в размере 6 тыс. иен (55 долл.), заявив, что 20 лет водит авто в такой одежде и у него никогда не было проблем из-за этого.
#僧衣でできるもん#StarWars— 祥山(声優) (@showzan331) 2 января 2019 г.
改良衣ですが参加！
動きやすくてとても便利です。 pic.twitter.com/oXZEHv0Dw0
もちろん手もちゃんと動きますよ。
運転し辛いと思った事は無いですね。#僧衣でできるもんpic.twitter.com/fuZ6pMAeht
— とっしゃん@お坊さん大道芸人 (@tossyan753) 31 декабря 2018 г.