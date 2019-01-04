Катаются на скейтбордах и жонглируют: в Японии монахи устроили флешмоб в кимоно (ВИДЕО)

В Японии монахи устроили флешмоб в кимоно. Фото: Жизнь в странах Азии

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Видео с японскими монахами, которые выполняют различные активности в кимоно, заполнили сеть. Этот флешмоб буддистская община запустила после того, как одного из монахов полиция оштрафовала за вождение в кимоно.

На видео монахи в традиционном наряде выполняют разные трюки: от прыжков на скакалке и жонглирования до езды на скейтборде. Цель этих видео — продемонстрировать, что традиционный халат кимоно не препятствует активной жизни, сообщает «ВВС Україна».

Отметим, что в сентябре 2018 года полиция остановила монаха, который управлял машиной в кимоно. Полицейские считают, что управление автомобилем в таком виде могло снизить безопасность вождения. Однако буддистский монах отказался уплатить штраф в размере 6 тыс. иен (55 долл.), заявив, что 20 лет водит авто в такой одежде и у него никогда не было проблем из-за этого.