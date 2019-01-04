Катаються на скейтбордах і жонглюють: в Японії ченці влаштували флешмоб у кімоно (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116450-katautsya-na-skeytbordah-i-jongluut-v-yaponiyi-chenci-vlashtuvaly-fleshmob-u-kimono-video.htmlRacurs.ua
Відео з японськими ченцями, які виконують різні активності в кімоно, заполонили мережу. Цей флешмоб буддистська спільнота запустила після того, як одного з ченців поліція оштрафувала за керування авто в кімоно.
На відео ченці у традиційному вбранні виконують різні трюки: від стрибання на скакалці та жонглювання до їзди на скейтборді. Мета цих відео — продемонструвати, що традиційний халат кімоно не заважає активному життю, повідомляє «ВВС Україна».
Зазначимо, що у вересні 2018 року поліція зупинила ченця, який керував машиною у кімоно. Поліцейські вважають, що керування авто в кімоно могло знизити безпеку водіння. Проте буддистський монах відмовився сплатити штраф у розмірі 6 тис. єн (55 дол.), заявивши, що 20 років водить авто в такому вигляді й ніколи не мав проблем через це.
#僧衣でできるもん#StarWars— 祥山(声優) (@showzan331) 2 января 2019 г.
改良衣ですが参加！
動きやすくてとても便利です。 pic.twitter.com/oXZEHv0Dw0
もちろん手もちゃんと動きますよ。
運転し辛いと思った事は無いですね。#僧衣でできるもんpic.twitter.com/fuZ6pMAeht
— とっしゃん@お坊さん大道芸人 (@tossyan753) 31 декабря 2018 г.