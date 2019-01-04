Катаються на скейтбордах і жонглюють: в Японії ченці влаштували флешмоб у кімоно (ВІДЕО)

В Японії ченці влаштували флешмоб у кімоно. Фото: Жизнь в странах Азии

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Відео з японськими ченцями, які виконують різні активності в кімоно, заполонили мережу. Цей флешмоб буддистська спільнота запустила після того, як одного з ченців поліція оштрафувала за керування авто в кімоно.

На відео ченці у традиційному вбранні виконують різні трюки: від стрибання на скакалці та жонглювання до їзди на скейтборді. Мета цих відео — продемонструвати, що традиційний халат кімоно не заважає активному життю, повідомляє «ВВС Україна».

Зазначимо, що у вересні 2018 року поліція зупинила ченця, який керував машиною у кімоно. Поліцейські вважають, що керування авто в кімоно могло знизити безпеку водіння. Проте буддистський монах відмовився сплатити штраф у розмірі 6 тис. єн (55 дол.), заявивши, що 20 років водить авто в такому вигляді й ніколи не мав проблем через це.