Замерзшая в лесу: раскрыты новые детали резонансного дела о гибели студентки на Житомирщине (ФОТО, ВИДЕО)

Замерзшая в лесу: раскрыты новые детали резонансного дела о гибели студентки на Житомирщине / Фото: Facebook

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Расследование факта гибели 21-летней студентки Ирины Дворецкой, тело которой после двух дней поисков обнаружил отец на территории леса в Олевском районе, находится на контроле прокурора Житомирской области. Расследованием инцидента занимается совместная группа прокуроров и следователей полиции, сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Что произошло?

По данным правоохранителей, утром 8 января девушка села в маршрутный автобус на остановке в селе Рудня-Хочинская и доехала до остановки «Перга» — там она вышла из транспортного средства. Впоследствии ее нашли мертвой в лесополосе. Предварительно установлено, что студентка погибла в результате переохлаждения.

«Для обеспечения эффективного досудебного расследования создана группа, в состав которой вошли опытные прокуроры и следователи полиции», — написал Лысенко.

Что говорит полиция?

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирщины, жительница Рудни-Хочинской, 1998 года рождения, вышла из дома 8 января, а 10 января тело девушки нашел в лесном массиве ее отец.

Около 4.00 8 января девушка села в маршрутный автобус YUTONG на остановке в своем селе. Автобус следует через город Олевск в Житомир. Девушка вышла на следующей остановке «Перга», не рассчитавшись за проезд.

«Информация о возможном конфликте между ней и водителем по поводу неоплаченного проезда, а также другие сведения, изложенные в соцсетях, проверяются в рамках расследования», — отмечают правоохранители.

Полиция допросила водителя и пассажиров, которые видели девушку 8 января.

Согласно предварительным данным, факт возможного конфликта между студенткой и водителем не подтверждают пассажиры рейса. Очевидцы сообщают, что «девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отсеке автобуса».

По факту гибели девушки продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 135 (за оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Что пишут СМИ Житомира?

По словам одного из депутатов Олевского райсовета, 8 января в 4.00 жительница Рудни-Хочинской зашла в автобус, чтобы доехать в Олевск, однако у нее не оказалось денег на проезд. Депутат заявил, что девушка предлагала под залог мобильный телефон, но водитель и контроллер высадили ее посреди леса у остановки «Перга», пишет «Житомир.info».

Родители девушки обвиняют полицейских в бездействии, поскольку за две недели не были опрошены свидетели и родственники погибшей.

Компания «Рим-Богдан», которая обслуживает маршрут Житомир — Копище, предоставила информацию о результатах служебного расследования этого инцидента. Согласно данным перевозчика, 8 января девушку провожал неизвестный мужчина (они вместе стояли у дороги, а по прибытии автобуса девушка перешла через дорогу и села в автобус, а мужчина остался стоять). По словам водителя и контролера, она выглядела так, словно была в состоянии алкогольного опьянения, однако перевозчик говорит о необходимости проведения медицинской экспертизы.

Когда автобус отъехал от остановки около 500 м и водитель напомнил девушку об оплате за проезд, она начала искать деньги, а также сделала несколько телефонных звонков. За это время автобус доехал до следующей остановки в селе Перга. На остановке один пассажир зашел в автобус, а другой попросил открыть багажник, чтобы положить туда сумку. В это время девушка вышла из автобуса.

Расстояние между остановками «Рудня-Хочинская» и «Перга» составляет около 4,3 км, а расстояние от остановки «Перга» до села Перга составляет 1 км.

В салоне автобуса находились девять пассажиров, а с начала движения автобуса до остановки «Перга» в целом 20 пассажиров, часть из которых выходила на маршруте. Также перевозчик опровергает заявление депутата о том, что девушка предлагала под залог свой телефон.

В то же время, по данным сайта «20 хвилин», который ссылается на собственные источники, конфликта между девушкой и водителем не было. Отмечается, что студентка, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в ту ночь отдыхала вместе с друзьями в клубе.

По словам парня, который ее провожал, она решила в 4.00 ехать к маме (она находится в больнице Олевска).

СМИ отмечает, что путь для возвращения в село можно сократить по дороге через лес, где было найдено тело студентки. Там есть болото, сейчас лежит снег и лед. Не исключено, что девушка провалилась под лед и не смогла самостоятельно выбраться.

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