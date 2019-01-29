На Львовщине двое мужчин сломали ногу председателю районного суда

На Львовщине избили руководителя Каменка-Бугского районного суда, фото: dph2010.info

https://racurs.ua/n117426-na-lvovschine-dvoe-mujchin-slomali-nogu-predsedatelu-rayonnogo-suda.html

Racurs.ua

Во Львовской области двое мужчин избили председателя Каменка-Бугского районного суда.

Пострадавший, 1962 года рождения, обратился к медикам с телесными повреждениями и переломом ноги. Об этом сообщают УНН со ссылкой на источники в местной полиции.

Отмечается, что имена нападавших пострадавшему известны, он их назвал полиции.

По факту умышленного нанесения повреждений средней тяжести (ст. 122 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в сентябре 2018 года в Киеве металлической палкой избили судью Святошинского районного суда Сергея Дячука, который ведет дело о событиях на Майдане, произошедших в наиболее кровавые даты 18−20 февраля 2014 года. Пострадавшего служителя Фемиды забрала скорая помощь, которую вызвали свидетели инцидента.

Избиение произошло неподалеку от его дома. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался охранник одной из парковок, житель Киева 1964 года рождения, которому Дячук сделал замечание из-за сжигания мусора.