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Ракурс
Украина 31 марта перейдет на летнее время. Фото: Etcetera Media

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

29 янв 2019, 18:03
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Переход на летнее время в 2019-м году в Украине состоится в воскресенье, 31 марта. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Как известно, Кабинет министров Украины еще в 1996 году официально утвердил перевод часов соответствующим постановлением. Установлено, что на зимнее время переходят в последнее воскресенье октября. На летнее время Украина переходит в последнее воскресенье марта.

Эксперты заявляют, что стрелки часов нужно переводить для того, чтобы человек смог работать дольше и использовать при этом меньше искусственного освещения.

Медики же утверждают, что перевод часов может негативно влиять на человеческий организм, даже растет риск инсульта в первые дни адаптации. Ученые заявляют, что человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее.

Напомним, осенью 2018 года в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что Украина может отменить переход на зимнее и летнее время вслед за Евросоюзом.

Источник: Ракурс


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