«Затерянный город» обнаружили в Африке с помощью лазерных технологий (ВИДЕО)

Древний «затерянный город» обнаружили в Африке с помощью лазерных технологий / Фото: Скрин YouTube

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«Затерянный город» в Африке удалось обнаружить археологам благодаря использованию лазерных технологий LiDAR. В древнем поселении проживали порядка 10 тыс. представителей этнической группы тсвана.

Ученые из Витватерсрандского университета исследовали природный заповедник Суйкербосранд в ЮАР и, после обнаружения руин городского поселения, просканировали территорию лидаром, чтобы узнать, что лежит под землей, пишет Africa News.

В обнаруженном городе Квененг находилось 800 домов, расположенных на площади 20 кв. км. Расцвет этого африканского поселения пришелся на 15−19 века. Археологи также обнаружили на территории «затерянного города» несколько пар параллельных каменных стен, которые, предположительно, использовались для животных.

По мнению исследователей, упадок Квененга стал результатом локальных междоусобных войн.

Напомним, ранее с помощью лидара археологи узнали об особенностях затерянного города майя Тикаль — крупнейшего из разрушенных древних доколумбовых городов цивилизации майя. Ученые просканировали не только столицу Мутульского царства, но и прилегающую территорию на полуострове Юкатан.