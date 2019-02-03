Неожиданное объяснение: ученые установили, для чего аллигаторы глотают камни

Alligator mississippiensis, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117668-neojidannoe-obyasnenie-uchenye-ustanovili-dlya-chego-alligatory-glotaut-kamni.html

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Ученые долгое время считали, что аллигаторы, как и птицы, глотают камни, чтобы помочь себе переваривать пищу, которую трудно измельчить, или случайно глотают их в хаосе, когда убивают сопротивляющееся животное.

Но новое исследование ученых показывает, что эти земноводные используют камни в своем животе с другой целью — как способ повысить время погружения под воду, сообщает издание ScienceMag со ссылкой на статью в Integrative Organismal Biology.

Животные из ряда крокодиловых, который включает аллигаторов, крокодилов и кайманов, большую часть своей жизни проводят в воде, преследуя добычу и спасаясь от хищников. Все, что они могут сделать, чтобы максимизировать время под поверхностью, является преимуществом, и некоторые эксперты задавались вопросом, могут ли камни служить этой цели.

Чтобы выяснить это, исследователи привезли в лабораторию семь молодых американских аллигаторов (Alligator mississippiensis) и измерили, как долго они оставались погруженными до и после добровольного глотания множества мелких камней. Каждый аллигатор осуществлял 42 погружения — 21 до и 21 после глотания камней. Камни, которые составляли лишь около 2,5% массы тела аллигаторов, оказались существенным фактором, увеличивая время погружения в среднем на 88% - до 35 минут.

Исследователи считают, что камни в случаи аллигаторов работают как весовой пояс аквалангиста, компенсируя выталкивающую силу воды и позволяя аллигаторам и крокодилам оставаться глубоко под поверхностью, даже когда их легкие наполнены воздухом. И чем больше вес, тем больше воздуха они могут вдохнуть перед погружением.

Таким образом, камни помогают этим мощным рептилиям делать то, что они могут лучше всего: лежать скрытыми под водой в ожидании жертвы.

Напомним, в прошлом году в Эфиопии крокодил покусал протестантского священника во время обряда крещения. От полученных травм мужчина скончался.