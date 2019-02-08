«Тоннель любви» на Ровенщине зарегистрировали как торговую марку

«Тоннель любви», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117932-tonnel-lubvi-na-rovenschine-zaregistrirovali-kak-torgovuu-marku.html

Racurs.ua

Общество с ограниченной ответственностью «Компания наше Ровно» зарегистрировало как торговую марку «Тоннель любви» — название популярной среди влюбленных туристов локации Ровенской области, расположенной возле поселка Клевань, что в Ровенском районе Ровенской области.

Соответствующее свидетельство получено в конце 2018 года, компания может использовать эту торговую марку сама или передавать права на нее другим лицам.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил патентный поверенный Юрий Трачук.

Отмечается, что потенциальная область применения этой торговой марки, согласно полученному свидетельству, достаточно широка: это не только реклама, печатная продукция, косметика, средства гигиены, кондитерские или алкогольные изделия, но и даже услуги по охране имущества и физических лиц.

«Тоннель любви» — это ботанический феномен, образованный зарослями деревьев и кустарников на участке длиной почти 4 км вокруг железнодорожного пути, который ведет от поселка Клевань к поселку Оржев. Растения образуют плотный коридор точной арочной формы. В течение длительного времени этот туристический объект не имел аналогов в мире, пока в 2017 году в китайской провинции Аньхой не открыли его аналог.

Напомним, в прошлом году известный французский дизайнер Кристиан Лубутен отстоял в суде права на знаменитые красные подошвы женской обуви.