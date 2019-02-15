На этой неделе мимо Земли пролетит новооткрытая ярко-зеленая комета (ФОТО)

C/2018 Y1 Iwamoto (слева), фото: Science Alert

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На этой неделе земляне могут наблюдать за приближением к Солнцу новооткрытой ярко-зеленой кометы C/2018 Y1 Iwamoto.

Правда, этот небесный объект относится к классу бинокулярных комет, то есть, увидеть его невооруженным глазом не удастся, для этого придется воспользоваться хотя бы биноклем, сообщает издание Science Alert.

C/2018 Y1 Iwamoto — первая бинокулярная комета этого года. К тому же, ее открыли совсем недавно — несколько месяцев назад эту ледяную скалу заметил астроном-любитель Масаюки Ивамото.

C/2018 Y1 Iwamoto движется по очень вытянутой эллиптической орбите вокруг Солнца. На один оборот вокруг нашего светила этот космический объект тратит 1371 год.

В период наибольшего приближения к нашей планете комета будет находиться на расстоянии 25 млн км от Земли, что в 118 раз дальше, чем Луна.

На земном небе эту комету можно будет видеть в созвездиях Лев, Рак и Близнецы, прежде чем она удалится от Солнца настолько, что станет недоступной для наблюдения. Отследить ее положение на небе можно по ссылке.

В следующий раз возвращение этой кометы стоит ожидать в 3390 году.

Напомним, в прошлом году к Солнцу приближалась гигантская зеленая комета C/2017 S3 (PANSTARRS), к которой прицепилось прозвище «Невероятный Халк», по аналогии с популярным героем комиксов. Приближение этой кометы обещало показать землянам невиданное ранее зрелище, однако «Халк» неожиданно распался на обломки задолго до приближения на минимальное расстояние от Земли.