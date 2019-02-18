Три солнца взошли в небе над Китаем (ВИДЕО)

Три солнца взошли в небе над Китаем. Фото: 1UL.RU

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Racurs.ua

Три солнца взошли в небе над северной провинцией Китая. На самом деле, от сияния солнца с двух сторон образовались так называемые «нимбы».

Такое редкое явление могли наблюдать жители северной провинции Гебей в пятницу около 10 минут, сообщает «Голос Америки».

Метеорологи объяснили, как образовались эти солнечные «нимбы». На определенной высоте из водяного пара образуются кристаллы льда. При контакте с солнечным светом они искривляются и образуют блики. Это явление называется паргелий и происходит в перистых облаках на высоте 5−10 км.

Отмечается, что это явление происходит крайне редко и является исключительным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норвегии на острове Сеньи конце января и в начале февраля жители и туристы наблюдали северное сияние. Фотографии и видео этого удивительного природного явления появились в сети.