Microsoft зафиксировала многочисленные атаки связанных с Россией хакеров на аналитические центры в Европе

Специалисты Microsoft зафиксировали активность хакеров группировки Fancy Bear

https://racurs.ua/n118398-microsoft-zafiksirovala-mnogochislennye-ataki-svyazannyh-s-rossiey-hakerov-na-analiticheskie.html

Racurs.ua

Американская IT-компания Microsoft сегодня заявила о зафиксированных случаях атак членов известной хакерской группировки Fancy Bear, деятельность которой связывают с российскими властями, на сотрудников европейских аналитических центров и некоммерческих организаций, чья работа связана с вопросами демократии, честности выборов, государственной политики и которые часто контактируют с правительственными чиновниками.

В частности, атаке подверглись Немецкое общество внешней политики, европейские офисы Института Аспена и Германского фонда Маршалла. Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что атаки происходили в период между сентябрем и декабрем 2018 года, им подверглись 104 учетные записи, принадлежащие сотрудникам упомянутых организаций, находящимся в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии.

«Мы уверены в том, что происхождение многих из них связано с группировкой, которую мы называем Strontium», — отмечается в блоге компании.

Strontium считается одним из названий группировки Fancy Bear.

Атаки производились при помощи создания злоумышленниками вредоносных URL-адресов и поддельных адресов электронной почты, которые выглядят как настоящие. Эти действия имеют целью получить доступ к учетным данным, чтобы распространить вредоносное программное обеспечение.

«Мы быстро сообщили каждой из этих организаций, когда обнаружили, что они подвергаются атаке, чтобы они могли принять меры для защиты своих систем», — подчеркивают в Microsoft.

Напомним, в Британии считают, что под именем Fancy Bear действуют российские шпионы.