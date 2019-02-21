На Гаити после массовых антиправительственных протестов арестовали группу россиян и сербов с арсеналом оружия

Задержание произошло в воскресенье, фото: Flickr

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Racurs.ua

В воскресенье в расположенном на одном из островов Карибского моря государстве Гаити арестовали группу вооруженных иностранцев с арсеналом оружия.

В среду их передали Соединенным Штатам, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на представителей Гаити и США.

Отмечается, что среди задержанных пятеро американцев, гражданин РФ и гражданин Сербии. По информации СМИ, в момент задержания они были вооружены полуавтоматическим оружием, винтовками и пистолетами, а в двух их автомобилях обнаружены беспилотники и спутниковые телефоны.

В настоящее время не известно, всех ли их доставили в США.

В Гаити 7 февраля начались масштабные антиправительственные протесты с требованием отставки президента страны Жовенналя Моиза. В результате столкновений во время митингов несколько человек погибли. Митингующие, в частности, атаковали роскошные автомобили богатых гаитян, грабили магазины, сожгли один из рынков, помогли освободиться заключенным одной из тюрем, пока полиция отвлекалась на протесты, а также разграбили в столице страны Порт-о-Пренсе здание, где располагалось генеральное консульство Италии и Перу.

Напомним, осенью 2016 года на Гаити разграбили грузовики с гуманитарной помощью ООН.