Израиль представил ударный боевой комплекс с дроном-«камикадзе» (ФОТО, ВИДЕО)

Израиль презентовал боевой дрон на авиакосмической выставке. Фото: Israel Aerospace Industries

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Racurs.ua

Израильский оборонный концерт Israel Aerospace Industries (IAI) представил на международной выставке в Бангалоре боевой дрон. Беспилотник разработан на основе уникальных технологий и сочетает в себе возможности двух флагманских ракет-носителей Harop и Harpy. Дрон представили на Aero India 20 февраля.

Дрон весит 45 кг, из которых восемь килограмм приходятся на боевую часть. Беспилотник летает на расстоянии до 100 км, а запускать его можно с наземной, наводной и вертолетной платформ. Время работы ограничено — до двух часов. На выставке компания показала ролик, в котором демонстрируется уничтожение радиолокационной станции. Об этом сообщают на сайте концерна.

«В эпоху ассиметричной войны и быстро движущихся целей, использование таких ракет дает большие возможности», — подчеркивает Боаз Леви, гендиректор и исполнительный президент IAI Systems, Missiles & Space Group.

Беспилотник может патрулировать в воздухе и передавать оператору видеосигнал в реальном времени. Боевой комплекс также может обнаруживать радиопередачи. После получения команды уничтожения цели, дрон реагирует в считанные секунды.

Компания подчеркивает, что мини-гарпия направлена на нейтрализацию радиационных угроз — радаров и дополнительных систем.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя РФ арестовали в Израиле за запуск дрона возле аэропорта Тель-Авива.